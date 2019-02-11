В Москве неизвестные избили подполковника ФСБ

11 Февр. 17:03 2019-02-11T17:03:59+03:00

В правоохранительных органах рассказали о нападении на сотрудника ФСБ в центре Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

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В понедельник, 11 февраля, стало известно о нападении на сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в центре Москвы.

Как уточнили в полиции, в минувшее воскресенье неизвестные кинули бутылку в служебный автомобиль подполковника ФСБ, а когда мужчина вышел из машины, избили его. Причем, как отметил источник в правоохранительных органах столицы, медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

Кроме того, выяснилось, что в настоящее время по факту случившегося уже начала доследственная проверка, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад в Санкт-Петербурге также избили сотрудника ФСБ. Сделал это таксист, который к тому же еще и ограбил своего пассажира. Однако когда злоумышленник осознал, с кем связался, он сразу вернул вещи владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU