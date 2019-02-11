В Москве неизвестные избили подполковника ФСБ
В понедельник, 11 февраля, стало известно о нападении на сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в центре Москвы.
Как уточнили в полиции, в минувшее воскресенье неизвестные кинули бутылку в служебный автомобиль подполковника ФСБ, а когда мужчина вышел из машины, избили его. Причем, как отметил источник в правоохранительных органах столицы, медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.
Кроме того, выяснилось, что в настоящее время по факту случившегося уже начала доследственная проверка, передает ТАСС.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад в Санкт-Петербурге также избили сотрудника ФСБ. Сделал это таксист, который к тому же еще и ограбил своего пассажира. Однако когда злоумышленник осознал, с кем связался, он сразу вернул вещи владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU