2019-02-11T17:48:29+03:00
Общество

В Reebok прокомментировали скандал с рекламой в России

Представитель компании заверил, что российская версия кампании #bemorehuman «не была согласована с головным офисом»
Дарья ИВАШКИНА
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В Reebok прокомментировали скандал с рекламой в РоссииВ Reebok прокомментировали скандал с рекламой в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель Reebok Global Дэниел Сарро прокомментировал скандал с рекламными слоганами марки, которые ранее вызвали критику общественности. В частности, он заверил, что в головном офисе ничего не знали о российской версии кампании #bemorehuman.

«Такое исполнение нашей акции "Be more human", которое было удалено, как только мы о нем узнали, не было согласовано с Reebok», - сказал пресс-секретарь в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также Сарро отметил, что разработавший рекламную кампанию маркетолог Александр Голофаст больше не работает в Reebok. При этом представитель бренда подчеркнул, что комментарии их бывшего сотрудника «не отражают взгляды и мнения Reebok».

Что касается самой рекламной кампании #bemorehuman, то она, по словам Дэниела Сарро, носит глобальный характер и будет продолжена.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что российское отделение Reebok выпустило рекламную кампанию #нивкакиерамки, посвященную сильным женщинам. Причем этот проект спортивного бренда нашел живой отклик у интернет-пользователей. Некоторые слоганы (например, «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо») возмутили общественность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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