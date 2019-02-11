В Reebok прокомментировали скандал с рекламой в России
Официальный представитель Reebok Global Дэниел Сарро прокомментировал скандал с рекламными слоганами марки, которые ранее вызвали критику общественности. В частности, он заверил, что в головном офисе ничего не знали о российской версии кампании #bemorehuman.
«Такое исполнение нашей акции "Be more human", которое было удалено, как только мы о нем узнали, не было согласовано с Reebok», - сказал пресс-секретарь в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Также Сарро отметил, что разработавший рекламную кампанию маркетолог Александр Голофаст больше не работает в Reebok. При этом представитель бренда подчеркнул, что комментарии их бывшего сотрудника «не отражают взгляды и мнения Reebok».
Что касается самой рекламной кампании #bemorehuman, то она, по словам Дэниела Сарро, носит глобальный характер и будет продолжена.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что российское отделение Reebok выпустило рекламную кампанию #нивкакиерамки, посвященную сильным женщинам. Причем этот проект спортивного бренда нашел живой отклик у интернет-пользователей. Некоторые слоганы (например, «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо») возмутили общественность.
ИСТОЧНИК KP.RU