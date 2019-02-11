Мавзолей Ленина на Красной площади закроют на два месяца

11 Февр. 18:33 2019-02-11T18:33:46+03:00

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Посетить Мавзолей Ленина на Красной площади с 18 февраля не получится. Его закроют для посетителей почти на два месяца в связи с профилактическими работами.

- Мавзолей Ленина закрывают для посещения в период с 18 февраля по 16 апреля. Это будет сделано в связи с проведением плановых профилактических работ, - сообщили в Федеральной службе охраны России.

Что именно подразумевается под «плановыми профилактическими мероприятиями» не уточнили. Стоит отметить, что такая профилактика проводится раз в два года. В 2017 году Мавзолей Ленина также закрывали. Как правило, работы направлены на сохранение забальзамированного тела вождя, меняется костюм и проверяется система видеонаблюдения.

До 18 февраля Мавзолей Ленина еще будет открыт с 10.00 до 13.00 (вторник, среду, четверг и субботу).

ИСТОЧНИК KP.RU