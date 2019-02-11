2019-02-11T18:49:56+03:00
Политика

Песков объявил о прорыве в допинговом вопросе

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что с России со временем будут сняты все связанные с допингом обвинения
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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В понедельник, 11 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о прорыве в допинговом вопросе. По его словам, нашей стране удалось перевернуть связанную с темой допинга страницу в отношениях с международными спортивными организациями.

«Вы знаете, что определенный прорыв уже на этой ниве произошел, удалось во многом перевернуть вот эту страницу неважных отношений с международной спортивной общественностью и бюрократией в хорошем смысле слова», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Между тем, как заметил Песков, некоторые вопросы все еще «висят», однако, по его мнению, со временем удастся решить и их. В этих целях, как подчеркнул пресс-секретарь, Россия «будет и дальше проявлять максимальную транспарентность».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале Международный паралимпийский комитет (IPC) решил условно восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

ИСТОЧНИК KP.RU

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