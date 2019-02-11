Посольство РФ в Лондоне: милитаристская политика Британии ущербна
Милитаристская настроенность властей Великобритании и их намерение повысить смертность своих вооруженных не может не вызвать обеспокоенность. Таким образом посольство России в Лондоне прокомментировало выступление британского министра обороны Гэвина Уильямсона, в котором он заявил, что Россия должна заплатить высокую цену за провокационные действия, якобы предпринимаемые в отношении членов НАТО.
«Не может не беспокоить и общая милитаристская тональность выступления главы военного ведомства. Примечательно, что намерения "демонстрировать силу", "повысить смертоносность вооруженных сил" не привязываются к задачам обеспечения безопасности Великобритании», - говорится в распространенном коммюнике.
В заявлении уточняется, что «речь идет об опоре на военную силу при продвижении британских интересов в мире». В дипмиссии считают, что такая линия «является ущербной и недальновидной»
В посольстве отметили, что подобная политика «ведет к подрыву и без того порядком пошатнувшегося авторитета Британии на международной арене в результате военных агрессий в Ираке, Ливии и в других странах».
Напомним, что в понедельник, 11 февраля, министр обороны Великобритании заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо разработать способы справляться с «теми провокациями, которые Россия устраивает» против них.
Ранее, в марте прошлого года Уильямсон посоветовал Москве не отвечать Лондону на высылку российских дипломатов, а «отойти в сторону и заткнуться».
ИСТОЧНИК KP.RU