Глава NASA не приедет в марте на Байконур
В понедельник, 11 февраля, стало известно, что встреча гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с главой NASA Джимом Брайденстайном в марте не состоится. Как заявил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, Брайденстайн не приедет на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» с космодрома Байконур.
«Администратор NASA на пуск не приедет», - сказал Устименко РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе Рогозин пригласил главу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. При этом, как отмечалось, Брайденстайн принял приглашение.
Кстати, сам руководитель «Роскосмоса» планировал посетить Соединенные Штаты в феврале этого года. Однако администратор NASA отозвал свое приглашение под давлением американских сенаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU