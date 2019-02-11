Глава NASA не приедет в марте на Байконур

11 Февр. 19:13 2019-02-11T19:13:34+03:00

Таким образом, его встреча с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным не состоится

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В понедельник, 11 февраля, стало известно, что встреча гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с главой NASA Джимом Брайденстайном в марте не состоится. Как заявил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, Брайденстайн не приедет на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» с космодрома Байконур.

«Администратор NASA на пуск не приедет», - сказал Устименко РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе Рогозин пригласил главу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. При этом, как отмечалось, Брайденстайн принял приглашение.

Кстати, сам руководитель «Роскосмоса» планировал посетить Соединенные Штаты в феврале этого года. Однако администратор NASA отозвал свое приглашение под давлением американских сенаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU