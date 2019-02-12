МИД РФ рассказал, почему мы пока не будем выходить из ПАСЕ

12 Февр. 00:22 2019-02-12T00:22:28+03:00

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Как сообщил в интервью kp.ru директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, есть существенные причины, по которым Россия пока не покидает ПАСЕ, несмотря на лишение нашей делегации права голоса на этой площадке:

— Другой организации, кроме Совета Европы (СЕ), которая обеспечивала бы общеевропейское правовое поле, просто не существует. Сегодня именно наши европейские партнёры должны определиться, насколько важна для них «Большая Европа» с участием России. Если важна, то найти развязки юридическим нестыковкам в документах СЕ — дело техники. Если же нет, у нас просто не будет другого выбора, кроме кардинального пересмотра характера наших отношений с Советом Европы. Наши недруги могут, конечно, решиться и на крайние меры. Но тогда всю ответственность за развал общеевропейского дома будут нести те, кто эту конфронтацию затеял, — отметил Келин.

Напомним, после событий 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ, объединяет делегации национальных парламентов 47 стран Старого света) заморозила членство России. В ответ РФ приостановила выплату членских взносов, которые только в 2019 году составляют 32,5 млн евро.

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60 лет назад, в начале 1959 года, президент Франции Шарль де Голль произнёс историческую фразу: «Европа, от Атлантики до Урала, будет решать судьбы мира!». А вот нынешние лидеры Старого Света нас «частью Европы» пока не видят. Каждые полгода ЕС продлевает антироссийские санкции, и контингенты НАТО у наших границ в Польше и Прибалтике лишь усиливаются.

«Комсомолка» поговорила об этих проблемах с директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ — Андреем Келиным. И начали мы с ситуации вокруг Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Данная международная площадка, куда входят делегации от национальных парламентов 47 стран (включая и нашу), в 2014 году лишила РФ права голоса. А теперь ещё упрекает за то, что Москва в ответ заморозила выплату членских взносов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU