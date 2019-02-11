2019-02-11T21:43:22+03:00
Политика

МИД РФ опроверг утверждения о том, что США ответили на все вопросы России по ДРСМД

Также в дипведомстве подчеркнули, что наша страна в течение многих лет добивалась от американцев устранения очевидных нарушений договора
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ опроверг утверждения о том, что США ответили на все вопросы России по ДРСМДМИД РФ опроверг утверждения о том, что США ответили на все вопросы России по ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 февраля, МИД РФ сделал новое заявление о ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, дипломаты прокомментировали утверждения американской стороны о том, что США якобы ответили на все претензии России по соглашению. Так, в дипведомстве опровергли эту информацию.

«Заявления американских представителей, что США якобы подробно ответили на российские претензии, также не соответствуют действительности», - говорится в заявлении министерства иностранных дел нашей страны.

Также там отмечается, что в течение многих лет Россия «проявляла максимум терпения, добиваясь от американцев устранения очевидных нарушений ДРСМД». Однако в Вашингтоне «попросту отмахивались» от аргументированных и технически обоснованных доводов Москвы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально заявил о выходе своей страны из ДРСМД. При этом он отметил, что рассчитывает наладить прекрасные отношения с Москвой после достижения договоренностей по контролю над вооружениями.

А на днях замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон продолжает передавать российской стороне некие разведданные, якобы доказывающие, что наша страна нарушает ДРСМД. При этом дипломат выразила мнение, что РФ не права, обвиняя Соединенные Штаты в нарушении соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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