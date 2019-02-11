2019-02-11T23:18:24+03:00
В мире

Четверо военных погибли при крушении вертолета в Стамбуле

ЧП случилось неподалеку от жилой зоны
Дарья ИВАШКИНА
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Четверо военных погибли при крушении вертолета в СтамбулеЧетверо военных погибли при крушении вертолета в СтамбулеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 февраля, в турецком Стамбуле потерпел крушение военный вертолет. Как стало известно, он упал в районе Чекмекей, совершая вынужденную посадку вблизи жилой зоны.

По последним данным, в результате ЧП погибли четверо военных, которые в момент катастрофы находились на борту винтокрылой машины. Как уточнил губернатор турецкого города Али Ерликайя, все четверо скончались в больнице, куда были доставлены после крушения. Также политик подчеркнул, что других пострадавших или погибших нет.

Между тем причина крушения вертолета пока неизвестна. Однако главная прокуратура Стамбула уже начала расследование инцидента, передает агентство Anadolu.

Кстати, отметим, это уже далеко не первый подобный случай в Стамбуле. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в результате крушения вертолета в турецком городе также погибли четыре человека. Как отмечалось, тогда офицеры не смогли дотянуть до военного аэродрома всего несколько сот метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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