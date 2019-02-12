ФНС исключила из "черного" списка офшоров десять стран

12 Февр. 00:43 2019-02-12T00:43:34+03:00

В новом перечне государств, не обменивающихся информацией для налогообложения, 100 стран и 18 территорий

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Из списка стран, не предоставляющих России информацию для налогообложения, Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила десять названий: Белиз, Бразилию, Лихтенштейн, Монако, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Уганду, Сент-Китс и Невис, а также два офшора Великобритании - остров Мэн и остров Гернси.

Приказ ФНС с обновленным перечнем, подписанный 4 декабря 2018 года и зарегистрированный Минюстом 7 февраля 2019 года, размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Документ также отменяет предыдущую версию, от 1 сентября 2017 года. Такие изменения вносятся ежегодно до начала нового финансового года, передает Интерфакс.

Помимо исключенных стран, в новом списке вместо государства Конго, развалившегося на два независимых государства, внесены позиции - Демократическая Республика Конго и Республика Конго. Всего новый перечень включает 100 государств и 18 территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU