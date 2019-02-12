"Манчестер Юнайтет" хочет забронировать 14-летнего форварда "Чертаново"

12 Февр. 01:35 2019-02-12T01:38:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольная команда "Чертаново" в скором времени получит от английского "Манчестер Юнайтед" предложение о сотрудничестве в опеке над 14-летним нападающим Сергеем Пиняевым. Об этом сообщил директор футбольной академии "Чертаново" Николай Ларин.

По его словам, англичане надеются забронировать юного игрока до его совершеннолетия, после чего смогут подписать с ним контракт.

"Как это будет выглядеть и что это за предложение – я пока не знаю. Они не зря говорят, что это лучшая стажировка молодого футболиста за 15 лет в их академии. Они это два раза сказали", - приводит слова Ларина YouTube-канал "КраСава".

Сергей Пиняев дважды был на стажировке в "Манчестер Юнайтед": в 2018 году и январе этого года. По законам Великобритании несовершеннолетний не может находиться на стажировке дольше двух недель в году.

Он также входит в юношескую сборную России. В августе 2018 года Сергей получил приз лучшему бомбардиру Мемориала Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU