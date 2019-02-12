В Сирии сообщили о гибели 16 человек в результате удара коалиции

12 Февр. 02:16 2019-02-12T04:33:46+03:00

Самолеты США и их союзников атаковали в субботу деревню Багуз в провинции Дейр-эз-Зор

Изменить размер текста: A A

Во время авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийской деревне Багуз 11 февраля погибли 16 мирных жителей. Об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на представителей власти провинции Дейр-эз-Зор, где расположена деревня.

В Дамаске атаку американской авиации и их союзников назвали очередным преступлением против мирного населения, передает РИА Новости.

Арабо-курдские отряды Демократический сил Сирии (SDF) начали в субботу операцию по зачистке последней, по их словам, деревни, находившейся под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Операция в Багузе

По заявлениям представителей SDF и сил самообороны Сирии, их отряды на протяжении последних месяцев ведут бои с остатками террористов ИГ. С воздуха им оказывает поддержку международная коалиция во главе с США. После таких атак правительство Сирии неоднократно сообщало о гибели мирных жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690910" frameborder="0"></iframe> Акция протеста в САР против против блокирования подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами» доставки гуманитарной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU