В Сирии сообщили о гибели 16 человек в результате удара коалиции
Во время авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийской деревне Багуз 11 февраля погибли 16 мирных жителей. Об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на представителей власти провинции Дейр-эз-Зор, где расположена деревня.
В Дамаске атаку американской авиации и их союзников назвали очередным преступлением против мирного населения, передает РИА Новости.
Арабо-курдские отряды Демократический сил Сирии (SDF) начали в субботу операцию по зачистке последней, по их словам, деревни, находившейся под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Операция в Багузе
По заявлениям представителей SDF и сил самообороны Сирии, их отряды на протяжении последних месяцев ведут бои с остатками террористов ИГ. С воздуха им оказывает поддержку международная коалиция во главе с США. После таких атак правительство Сирии неоднократно сообщало о гибели мирных жителей.
Акция протеста в САР против против блокирования подконтрольными США «Сирийскими демократическими силами» доставки гуманитарной помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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