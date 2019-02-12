В "Энергомаше" ответили Маску на слова о превосходстве его нового двигателя над РД-180

12 Февр. 03:27 2019-02-12T04:37:00+03:00

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Заявление Илона Маска о том, что новый двигатель Raptor превосходит российский ракетный двигатель РД-180, можно оспорить. Как отметил главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин, сравнивать характеристики РД-180 и Raptor все равно, что сравнивать дизельный и бензиновый двигатели.

"Господин Маск, не будучи техническим специалистом, не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная схема – "кислород-керосин", а это иные параметры работы двигателя", - цитирует его слова пресс-служба Роскосмоса.

По словам Левочкина, "Энергомаш" сертифицировал двигатель РД-180 с 10% запасом, а это значит, что давление в его камере сгорания может быть выше 280 атмосфер. В Raptor работает схема "газ-газ". Для таких двигателей такой уровень давления в камере сгорания не является чем-то выдающимся.

Конструктор подчеркнул, что в российские инженеры в разработках для схем "газ-газ" закладывают уровень давления в камере более 300 атмосфер.

"Сам параметр давление в камере не является выходной характеристикой двигателя, такой как тяга и удельный импульс", - пояснил он.

При этом Левочкин от всего "Энергомаша" приветствовал первые успехи коллег из компании SpaceX в области ракетного двигателестроения, несмотря на конкуренцию между компаниями.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава компании SpaceX похвастался новым рекордом, который удалось установить двигателю Raptor. По ег словам показатель давления в камере сгораниядостиг 268,9 бара. Предыдущий рекорд был установлен РД-180 с давлением в 261,7 килограмм-силы на квадратный сантиметр, что составляет около 253,3 атмосферы.

Облик космического аппарата с ядерной энергоустановкой показал Роскосмос .

ИСТОЧНИК KP.RU