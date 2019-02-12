"Нафтогаз" счел неприемлемыми российские условия транзита газа

12 Февр. 03:59 2019-02-12T04:45:40+03:00

Украина хочет транзит "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ"

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Условия для продолжения транзита газа через Украину, озвученные "Газпромом", являются неприемлемыми для "Нафтогаза". Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Он уточнил, что российская сторона потребовала "восстановление баланса в отношениях" между российской и украинской компаниями и отмены или пересмотра решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде в Швеции. Вторым условием были переговоры по продолжению нынешнего контракта о транзите.

Витренко в Facebook сообщил, что Еврокомиссия подерживает позицию "Нафтогаза". Он подчеркнул, что украинская компания не откажется от выигрыша в 4,6 миллиарда долларов по транзитному делу и двух миллиардов долларов от иска по пересмотру цен на газ.

"Если подытожить, транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ", - написал директор "Нафтогаза".

Как сообщал сайт kp.ru, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкинзаявил о готовности России продолжать транзит газа через Украину на новых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU