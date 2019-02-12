"Нафтогаз" счел неприемлемыми российские условия транзита газа
Условия для продолжения транзита газа через Украину, озвученные "Газпромом", являются неприемлемыми для "Нафтогаза". Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Он уточнил, что российская сторона потребовала "восстановление баланса в отношениях" между российской и украинской компаниями и отмены или пересмотра решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде в Швеции. Вторым условием были переговоры по продолжению нынешнего контракта о транзите.
Витренко в Facebook сообщил, что Еврокомиссия подерживает позицию "Нафтогаза". Он подчеркнул, что украинская компания не откажется от выигрыша в 4,6 миллиарда долларов по транзитному делу и двух миллиардов долларов от иска по пересмотру цен на газ.
"Если подытожить, транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ", - написал директор "Нафтогаза".
Как сообщал сайт kp.ru, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкинзаявил о готовности России продолжать транзит газа через Украину на новых условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU