2019-02-12T05:36:55+03:00
Здоровье

В России закрыли почти четыре тысячи школ из-за гриппа и ОРВИ

На карантине также более тысячи детских садов
Юлия ДИВЕЕВА
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В России школьников из-за гриппа перевели на дистанционное обучениеВ России школьников из-за гриппа перевели на дистанционное обучениеФото: архив "КП"
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Для профилактики гриппа и ОРВИ в России на прошлой неделе были полностью закрыты три тысячи 839 школ. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее данным, также закрыты на карантин 1078 детских садов. Простудными заболеваниями сейчас болеют преимущественно дети от 3 до 6 лет и от 7 до 14 - посещающие организованные коллективы дошкольников и школьников. В целях прекращения распространения гриппа и ОРВИ детей перевели на дистанционное обучение, передает РИА Новости.

При этом Попова отметила, что в России наблюдается некоторое снижение интенсивности эпидпроцессов простудных заболеваний, но при этом отмечается географические расширение заболеваемости. Так эпидемиологический порог превышен в 48 субъектах Российской Федерации.

Как сообщал сайт kp.ru, эпидемиологи забили тревогу в конце января, когда за неделю вирус гриппа охватил четверть регионов страны. Во многих эпидемиологический порог превысил допустимые значения. Самые высокие показатели по заболеваемости были зафиксированы в Алтайском крае, Республиках Бурятия, Саха Якутия и Еврейской автономной области.

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Роспотребнадзор сообщил об ухудшении эпидситуации в Европе. Там разбушевался опасный пандемический штамм A (H1N1). Вирусологи ожидают, что в ближайший месяц Россию тоже настигнет всплеск заболеваемости особо опасной разновидностью гриппа.

В Грузии и на Украине официально зарегистрированы летальные случаи. В Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции наблюдается широкое распространение вируса. Во многих других европейских странах - локальные вспышки.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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