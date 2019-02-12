В России закрыли почти четыре тысячи школ из-за гриппа и ОРВИ

12 Февр. 05:31 2019-02-12T05:36:55+03:00

На карантине также более тысячи детских садов

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Для профилактики гриппа и ОРВИ в России на прошлой неделе были полностью закрыты три тысячи 839 школ. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее данным, также закрыты на карантин 1078 детских садов. Простудными заболеваниями сейчас болеют преимущественно дети от 3 до 6 лет и от 7 до 14 - посещающие организованные коллективы дошкольников и школьников. В целях прекращения распространения гриппа и ОРВИ детей перевели на дистанционное обучение, передает РИА Новости.

При этом Попова отметила, что в России наблюдается некоторое снижение интенсивности эпидпроцессов простудных заболеваний, но при этом отмечается географические расширение заболеваемости. Так эпидемиологический порог превышен в 48 субъектах Российской Федерации.

Как сообщал сайт kp.ru, эпидемиологи забили тревогу в конце января, когда за неделю вирус гриппа охватил четверть регионов страны. Во многих эпидемиологический порог превысил допустимые значения. Самые высокие показатели по заболеваемости были зафиксированы в Алтайском крае, Республиках Бурятия, Саха Якутия и Еврейской автономной области.

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ИСТОЧНИК KP.RU