Business Insider назвал "истинную цель" российских "Посейдонов"

12 Февр. 07:00 2019-02-12T10:04:47+03:00

Торпеды с максимальным ядерным зарядом должны отбить желание у США вступаться за своих союзников по НАТО

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Российские торпеды "Посейдон", также называемые оружием Судного создаются с одной целью - запугать США и развалить НАТО. Такое мнение содержится в материале журнала Business Insider.

Издание ссылается на экспертов, которые отмечают, что "Посейдон" выходит за рамки традиционных идей ядерного оружия и представляет прямую угрозу будущему человечества или жизни на Земле. Обычное атомное оружие может стереть с лица земли один город, но эти российские торпеды могут сделать безжизненным целый континент.

Журнал утверждает, что "Посейдоны" - это аргумент для Вашингтона не отвечать на возможную агрессию со стороны Москвы. Старший аналитик из Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис назвал торпеду «оружием мести третьего удара».

"Это означает, что если Россия нападет на члена НАТО, а США ответят, то опустошенная Россия использует скрытую ядерную бомбу, которая опустошит весь американский берег", - пишет Business Insider.

Таким образом, торпеды, несущие максимальный ядерный заряд, должны отбить у США всякую охоту вступаться за своих союзников по НАТО. А если Североатлантический альянс не будет выполнять те задачи, ради которых был создан, то его существование прекратится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/641509" frameborder="0"></iframe> Путин продемонстрировал океанскую многоцелевую систему с беспилотными подводными аппаратами.Низкая шумность, высокая маневренность, не уязвимость для противника. Уникально малые габариты и сверхвысокая вооруженность. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день не существует - в обращении к парламенту президент охарактеризовал новую подводную ядерно-энергетическую установку

США опасаясь, что их береговые линии могут быть облучены в течение десятилетий скрытной подводной торпедой, от которой они не имеют никакой защиты, возможно хорошенько подумают, так ли им нужно “спасать Эстонию от тисков Москвы”, приводит пример издание.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, на прошлой неделе стало известно, что ходовые испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон" начнутся летом 2019 года.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что в Вашингтоне не считают новейшую российскую многоцелевую океанскую систему "Посейдон" серьезной угрозой для Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU