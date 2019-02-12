2019-02-12T07:12:53+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 12 февраля 2019 года: в столице плюсовая температура

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 12 февраля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве относительно тепло и сыроВ Москве относительно тепло и сыроФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики Гидрометцентра России сообщают, что погода в Москве на 12 февраля 2019 года будет облачной. Местами по городу ожидаются небольшие и умеренные осадки. Причем в зависимости от района и времени суток в городе может выпасть как обычный снег, так и мокрый или дождь.

Что касается температура воздуха, то в этот вторник она держится в плюсовом диапазоне. Днем столбики термометров будут находиться в пределах 1..3 градусов, а ночью опустятся до -1..1.

При этом, согласно данным метеорологов, во вторник в столице ожидается сильный ветер южного направления. Он разовьет скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 15 м/c. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что похожие погодные условия ждут москвичей также в среду. А вот в четверг в столицу придет небольшое похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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