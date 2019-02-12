Пассажир упал под поезд на станции метро "Селигерская" в Москве

12 Февр. 08:15 2019-02-12T08:37:39+03:00

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Очередной сбой возник утром во вторник, 12 февраля, на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Движение поездов между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" было временно приостановлено.

На странице подземки в Twitter сообщалось о том, что сбой произошел "из-за инцидента с пассажиром". На устранение проблемы понадобилось около получаса. У настоящему момент движение составов уже введено в график.

"Восстановлено движение поездов между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии (10)", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Между тем, согласно данным "Интерфакса", сбой произошел из-за падения человека на рельсы прямо перед приближающимся составом. Для извлечения пассажира из-под поезда пришлось снять напряжение с контактного рельса. Мужчина выжил, но получил серьезную черепно-мозговую травму. В настоящий момент он находится в крайне тяжелом состоянии.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад аналогичный инцидент произошел на "оранжевой" ветке петербургской подземки. Тогда упавшему на рельсы мужчине удалось выжить.

ИСТОЧНИК KP.RU