При пожаре в отеле в Нью-Дели погибли 17 человек, в том числе ребенок

12 Февр. 08:35 2019-02-12T08:35:08+03:00

Огонь стремительно распространился по верхним этажам здания, когда все постояльцы уже спали [видео]

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Жертвами крупного пожара в отеле Arpit Palace в индийском Нью-Дели стали 17 человек, в том числе женщина с ребенком, которые пытались спастись от огня, выпрыгнув из окна. Также известно о нескольких пострадавших - они уже доставлены в больницу.

Стоит отметить, что огонь вспыхнул на территории отеля, расположенного в популярном у туристов центральном районе столицы Индии. Первые сообщения об инциденте начали поступать во вторник, 12 февраля, примерно в 04.30 по местному времени (02.00 мск). Огонь вспыхнул на четвертом и пятом этажах здания.

В Нью-Дели 17 человек погибли в результате пожара в отеле .

На место происшествия было отправлено более двух десятков пожарных машин. Пламя удалось взять под контроль около 7 утра. По итогам поисково-спасательный операции из огня извлечены 35 человек. Их жизни ничего не угрожает.

Всего же в 65-комнатном отеле находились порядка 150 человек. Почти все они в момент инцидента спали. Именно поэтому большинство погибших скончалось именно от удушья. Среди них есть граждане Мьянмы.

Причины пожара пока неизвестны, однако власти указывают на то, что отеля имелось разрешение на строительство лишь четырехэтажного здания. Однако, несмотря на это, они решили разместить на крыше пристройку с кухней и террасой. Согласно данным телеканала NDTV, по факту трагедии начато расследование.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в феврале крупный пожар произошел также в отеле в Буэнос-Айресе. В результате инцидента погиб один человек, более 50 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU