2019-02-12T08:56:50+03:00
Политика

Экс-премьер Украины: Порошенко не сможет победить на выборах честно

Николай Азаров считает, что действующий глава государства попытается "приписать" себе 15-20% избирательских голосов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине рассказали о настоящем рейтинге ПорошенкоНа Украине рассказали о настоящем рейтинге ПорошенкоФото: REUTERS
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Действующий украинский лидер Петр Порошенко не сможет победить на предстоящих президентских выборах честным путем. По словам экс-премьера страны Николая Азарова, даже результаты большинства социологических опросов проплачены самим главой государства, а ведь и в них рейтинг его популярности достаточно низок.

"Если взять реальный рейтинг Порошенко, получится 5–6%, который формируется благодаря административному ресурсу. У простых же людей к нему колоссальные недоверие и ненависть. Ведь украинцы каждый день сталкиваются с невероятными ценами, тарифами и бардаком в стране", - заявил бывший глава правительства.

При этом он указал на то, что главной проблемой в данной ситуации является готовность Порошенко "идти по беспределу", на которую Запад просто закрывает глаза. По мнению Азарова, никакие международные наблюдатели тут не помогут. Ведь 500 человек не могут контролировать все 30 тысяч избирательных участков.

Именно такие факты вселяют в экс-премьера уверенность в том, что результаты выборов будут подтасованы, и действующий глава государства "припишет" себе 15–20%, если не больше, передает газета "Известия".

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно последнему опросу, наибольшей популярности среди простых украинцев пользуется кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский. Дальше идет экс-премьер страны Юлия Тимошенко, и лишь на третьем месте разместился Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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