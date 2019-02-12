2019-02-12T09:24:50+03:00
Политика

Депутат Рады обвинил власти Украины в уничтожении "великой страны"

Вадим Рабинович заявил, что действующее руководство государства не думает ни о чем, кроме воровства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Верховной рады Вадим РабиновичДепутат Верховной рады Вадим РабиновичФото: ТАСС
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"Тупость и глупость" властей Украины в конечном итоге приведут к уничтожению "великой и сильной страны". Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Согласно его данным, уже сейчас цены на продукты на Украине стоят дороже, чем в Германии и Великобритании, при том, что зарплаты у граждан незалежной в десятки раз меньше. Кроме того, страна ничего не производит, а лишь занимает деньги у своих западных партнеров, тем самым "отодвигая крах".

"Такое может происходить только в стране, которую поставили под уничтожение. Такое может произойти только в стране, в которой власть, кроме воровства, ни о чем не думает", - сказал Рабинович в эфире телеканала "NewsOne".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко также призвал киевские власти перестать унижаться перед Европой и начать проводить самостоятельную политику. По его мнению, в первую очередь стоит наладить отношения с Россией, разрыв которых приведет к полному краху страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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