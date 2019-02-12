2019-02-12T09:37:44+03:00
Происшествия

Истребитель ВВС США выкатился за пределы взлетной полосы в Японии

В связи с инцидентом авиабаза Мисава была закрыта на несколько часов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский F-16 выехал за пределы ВППАмериканский F-16 выехал за пределы ВППФото: REUTERS
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Истребитель Военно-воздушных сил США выехал за пределы взлетно-посадочной полосы авиабазы Мисава на северо-востоке Японии.

Инцидент произошел во вторник, 12 февраля, с боевым самолетом F-16. Причина случившегося пока неизвестна, однако авиабазу пришлось закрыть на несколько часов.

Стоит отметить, что данная воздушная гавань используется также гражданскими самолетами, а потому ЧП вызвало задержку двух рейсов. Более подробной информации агентство Kyodo не приводит.

Примечательно, что инциденты с участием американской военной техники довольно часто случаются на территории Японии. Этот факт уже не раз вызывал недовольство местных жителей.

Так, сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года истребитель-бомбардировщик США McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 столкнулись друг с другом в небе близ острова Сикоку

ИСТОЧНИК KP.RU

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