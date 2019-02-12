Трамвай сошел с рельсов во Франции: пострадали 12 человек

12 Февр. 10:33 2019-02-12T10:34:30+03:00

Инцидент произошел вечером в понедельник около 21 .30 по местному времени. Фото: twitter.com/sotiridi

Изменить размер текста: A A

В минувший понедельник, 12 февраля, во французском городе Исси-ле-Мулино с рельсов сошел трамвай. В результате инцидента пострадали 12 человек, один из которых в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

Во Франции при сходе трамвая с рельсов пострадали 12 человек.

Стоит отметить, что авария произошла примерно в 21.30 по местному времени (около 23:30 по мск). Согласно данным телеканала BFMTV, после того, как трамвай сошел с рельсов, он протаранил остановку.

В результате схода рельсов трамвая пострадали 12 человек. Фото: twitter.com/Issylesmoul

Судя же по кадрам с места происшествия в ЧП оказались замешаны сразу два транспортных средства. Между тем, движение трамваев на данном участке дороги уже восстановлено.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в Анкаре сошел с рельсов скоростной пригородный поезд. В результате аварии несколько вагонов опрокинулись, после чего произошло столкновение с другим составом. От удара обрушился также пешеходный мост. Погибли девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU