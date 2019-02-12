2019-02-12T10:34:30+03:00
Происшествия

Трамвай сошел с рельсов во Франции: пострадали 12 человек

Инцидент произошел вечером в понедельник в городе Исси-ле-Мулино [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Инцидент произошел вечером в понедельник около 21 .30 по местному времени. Фото: twitter.com/sotiridiИнцидент произошел вечером в понедельник около 21 .30 по местному времени. Фото: twitter.com/sotiridi
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 12 февраля, во французском городе Исси-ле-Мулино с рельсов сошел трамвай. В результате инцидента пострадали 12 человек, один из которых в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

Во Франции при сходе трамвая с рельсов пострадали 12 человек.

Стоит отметить, что авария произошла примерно в 21.30 по местному времени (около 23:30 по мск). Согласно данным телеканала BFMTV, после того, как трамвай сошел с рельсов, он протаранил остановку.

В результате схода рельсов трамвая пострадали 12 человек. Фото: twitter.com/Issylesmoul

В результате схода рельсов трамвая пострадали 12 человек. Фото: twitter.com/Issylesmoul

Судя же по кадрам с места происшествия в ЧП оказались замешаны сразу два транспортных средства. Между тем, движение трамваев на данном участке дороги уже восстановлено.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в Анкаре сошел с рельсов скоростной пригородный поезд. В результате аварии несколько вагонов опрокинулись, после чего произошло столкновение с другим составом. От удара обрушился также пешеходный мост. Погибли девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity
Россия перевела в бюджет ООН $148,4 миллиона
США призвали армию Венесуэлы перейти на сторону Гуаидо
В США предложили помочь оппозиции Венесуэлы не платить долги России
МИД Молдавии попросил кабмин отозвать посла в России
Американские сенаторы предложили новые санкции против России
Адвокат Арашукова разъяснила его просьбу о переводчике
Число погибших при взрыве в Иране возросло до 41
Ведущий «Кто против?» прокомментировал инцидент с украинской журналисткой
Экс-сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана
Союз биатлонистов России обвинил международную федерацию в потере спонсора
В подмосковном Сергиевом Посаде директор ресторана убил посетителя
В Госдуме предложили увеличить штрафы за фейковые новости
Весна придет в Москву в конце марта
США расширили санкции против Ирана
В Иране более 20 военных погибли при взрыве
В Госдуме предложили запретить скидки на сигареты
Российское посольство: Великобритания в очередной раз пытается раскрутить санкционную спираль
Столтенберг заявил о готовности НАТО продолжать взаимодействие с РФ по ДРСМД
Движение «За права человека» Льва Пономарева признали иностранным агентом
Мадуро: у нас всегда есть средства для диалога