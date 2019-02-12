2019-02-12T11:08:16+03:00
Общество

Умер Борис Керимбаев - "черный майор", прошедший афганскую войну

Утром во вторник, 12 февраля, в Казахстане умер Борис Керимбаев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Скончался «Черный майор» Борис КеримбаевСкончался «Черный майор» Борис КеримбаевФото: ru.wikipedia.org
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В Казахстане умер Борис Керимбаев - ветеран Афганской войны, глава 177-го отряда специального назначения, известный также как "Черный майор" и "Грозный майор". Печальную новость рассказал глава национального союза ветеранов "Боевое братство" Сергей Пашевич.

По его словам, полковник в отставке скончался утром во вторник, 12 февраля, около 8:50 по местному времени. Причиной смерти 71-летнего мужчины стала продолжительная болезнь.

"Борис Керимбаев - первый командир 177-го отряда специального назначения, который был сформирован в Казахстане и введен затем в Афганистан. Он прославился тем, что зашел в Панджшерское ущелье и контролировал его не месяц, как ему была поставлена задача, а практически полгода", - цитирует Тengrinews Пашевича.

Глава казахстанского союза ветеранов подчеркнул, что прощание с "Черным майором", вероятнее всего, состоится в Доме армии. Дата церемония пока неизвестна.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее умер также начальник Главного разведывательного управления Генштаба России генерал-полковник Игорь Коробов. Причиной его смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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