Рубль прибавил в цене на старте торгов
Курс рубля по отношению к доллару и евро немного подрос на открытии торгов Московской биржи во вторник, 12 февраля.
Так, американская валюта потеряла семь копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и достигла показателя в 65,78 рубля. Евро также подешевел на две копейки - до 74,2 рубля.
При этом индекс Мосбиржи вырос на 0,34% и составил 2518,16 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,3% - до 1205,1 пункта, сообщается на сайте биржи.
Сайт kp.ru писал о том, что на старте торгов в минувший понедельник рубль также укрепился, однако к вечеру все равно потерял в стоимости. Также сообщалось о том, что Центробанк купил для министерства финансов иностранную валюту на общую сумму 12,54 млрд рублей и собирается приобрести еще гораздо больше.
ИСТОЧНИК KP.RU
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