2019-02-12T11:27:37+03:00
Политика

Медведев встретится с представителями фракций Госдумы

Мероприятие запланировано на понедельник, 25 февраля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава правительства России Дмитрий МедведевГлава правительства России Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится с представителями фракций Государственной думы. Об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, мероприятие пройдет в понедельник, 25 февраля.

"У нас 25 февраля... встреча с премьер-министром", - сказал политик.

При этом источник ТАСС в нижней палате парламента также подтвердил, что у главы правительства назначена встреча с депутатами. Официальной информации о данном событии пока не поступало.

Между тем, напомним, что накануне правительство опубликовало перечень целевых показателей и ожидаемых результатов от реализации национальных проектов, которая должна быть осуществлена до конца 2024 года.

Сайт kp.ru писал о том, что речь идет о задачах по 12 стратегическим направлениям, на выполнение которых выделено порядка 25,7 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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