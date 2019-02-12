2019-02-12T11:37:12+03:00
Общество

Десяток американцев попал в больницу после участия в «дубак-челендж»

Жители США оказались не готовы, русская забава не так проста, как кажется
Елена АКИМОВА
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Пока русские делают красивые фото на морозе, американцы попадают в больницу с ожогамиПока русские делают красивые фото на морозе, американцы попадают в больницу с ожогамиФото: Антон ЗАБИРОВ
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Около десяти человек в США оказались в больнице после участия в российском «дубак-челлендже». Американцам так приглянулась забава, что они подхватили идею. В итоге многие оказались на больничной койке.

Медики сообщают, что у многих пострадавших сильные ожоги от кипятка. По сценарию участник должен выплеснуть в воздух кипяток и сделать фото в тот момент, пока капли воды застывают на сильном морозе.

Кому-то фото на фоне красивой ледяной пыли удались, а вот некоторые не смогли сделать все правильно и огненные капли упали на участника. Самому маленькому из пострадавших всего три года, сообщает Пятый канал.

Журналисты КП присоединились к эксперименты. Суть в том, чтобы показать эффект Мпембы или парадокс Мпембы. Он гласит - горячая вода замерзает быстрее холодной. Ради этого участники челленджа выплескивают в воздух кипяток, который почти моментально застывает, образуя красивое ледяное облако вокруг человека. На фото этот процесс смотрится потрясающе.

Сфотографироваться на фоне ледяных прызг далеко не единственная русская забава. Недавно морозы в Сибири опускались до минус 40, а кое-где столбик термометра зафиксировал все 53! А новосибирским моржам будто июнб месяц: второй день не вылезают из воды. Экстремалы из спортивного клуба «Белые медведи» днем 3 февраля устроили небольшой заплыв на Новосибирском водохранилище. К этому времени чуть потеплело — до -35. Для моржей это – как тайский бриз.

ivaiuriiivaiurii
За окном минус сорок, а в Иркутске дубакчеллендж.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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