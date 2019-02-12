Генпрокуратура возбудила дело о хищении пяти квартир Минобороны

12 Февр. 11:46 2019-02-12T11:46:18+03:00

Недвижимость была незаконно передана в собственность поселения Марушкинское для частного использования чиновниками

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Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения пяти квартир, принадлежащих министерству обороны. Речь идет о недвижимости, ранее находившийся в собственности Наро-Фоминского района Московской области

Факт преступления был выявлен в ходе проверки, проведенной 231-й военной прокуратурой гарнизона в мае 2016 года. Оказалось, что сотрудники администрации столичного поселения Марушкинское незаконно включили пять квартир оборонного ведомства в документы о приеме-передаче имущества в собственность населенного пункта.

При этом чиновники использовали заведомо подложные документы, а потом распорядились квартирами по своему усмотрению. Так, например, в одной из них теперь проживает семья заместителя главы администрации. Жилье уже даже успели приватизировать.

"В результате незаконного отчуждения указанной недвижимости, общей площадью 246 кв. метров, государству в лице Министерства обороны Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 24,9 млн. рублей", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В настоящий момент ведется расследование по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере". Специалисты принимают меры по возврату квартир в собственность государства.

ИСТОЧНИК KP.RU