Генпрокуратура возбудила дело о хищении пяти квартир Минобороны
Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения пяти квартир, принадлежащих министерству обороны. Речь идет о недвижимости, ранее находившийся в собственности Наро-Фоминского района Московской области
Факт преступления был выявлен в ходе проверки, проведенной 231-й военной прокуратурой гарнизона в мае 2016 года. Оказалось, что сотрудники администрации столичного поселения Марушкинское незаконно включили пять квартир оборонного ведомства в документы о приеме-передаче имущества в собственность населенного пункта.
При этом чиновники использовали заведомо подложные документы, а потом распорядились квартирами по своему усмотрению. Так, например, в одной из них теперь проживает семья заместителя главы администрации. Жилье уже даже успели приватизировать.
"В результате незаконного отчуждения указанной недвижимости, общей площадью 246 кв. метров, государству в лице Министерства обороны Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 24,9 млн. рублей", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
В настоящий момент ведется расследование по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере". Специалисты принимают меры по возврату квартир в собственность государства.
ИСТОЧНИК KP.RU