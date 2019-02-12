Суд продлил срок ареста обвиняемой в шпионаже Цуркан

12 Февр. 12:04 2019-02-12T12:04:10+03:00

Экс-член правления компании "Интер РАО" проведет в следственном изоляторе еще не мене двух месяцев

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Обвиняемая в шпионаже экс-член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан проведет под стражей еще не менее двух месяцев. Такое решение во вторник, 12 февраля, принял Лефортовский суд Москвы.

"Срок содержания под стражей в отношении обвиняемой Цуркан продлить на два месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 14 апреля", - цитирует ТАСС судью Елену Каневу.

Агентство уточняет, что заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле имеются материалы, отмеченные грифом "секретно".

Напомним, что Карина Цуркан была арестована 15 июня 2018 года после того, как ей предъявили обвинение в шпионаже. Следствие уверено, что женщина передавала спецслужбам Румынии информацию об энергоснабжении Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сама топ-менеджер свою вину не признает, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU