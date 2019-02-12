Песков заявил об отсутствии планов по встрече Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо планов по организации встречи российского главы Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
По словам представителя Кремля, данный вопрос даже не обсуждался. Более того, в этой ситуации "мяч на стороне" Соединенных Штатов.
Песков напомнил, что главы государств должны были встретиться в конце года на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, однако Трамп в последний момент отказался от переговоров, поддавшись давлению на фоне ситуации в Керченском проливе. Других предложений об организации контактов с того момента не поступало.
"Поэтому, в данном случае [Москве] дальше нечего здесь инициировать", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.
Сайт kp.ru писал о том, что сама Россия регулярно выражает готовность проведения двусторонних переговоров между делегациями, однако "напрашиваться" в партнеры в Кремле не намерены.
Трамп и Путин за рабочим обедом.
ИСТОЧНИК KP.RU