Песков заявил об отсутствии планов по встрече Путина и Трампа

12 Февр. 12:11 2019-02-12T12:27:55+03:00

По словам пресс-секретаря президента России, в данном вопрос "мяч на стороне" США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо планов по организации встречи российского главы Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По словам представителя Кремля, данный вопрос даже не обсуждался. Более того, в этой ситуации "мяч на стороне" Соединенных Штатов.

Песков напомнил, что главы государств должны были встретиться в конце года на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, однако Трамп в последний момент отказался от переговоров, поддавшись давлению на фоне ситуации в Керченском проливе. Других предложений об организации контактов с того момента не поступало.

"Поэтому, в данном случае [Москве] дальше нечего здесь инициировать", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

Сайт kp.ru писал о том, что сама Россия регулярно выражает готовность проведения двусторонних переговоров между делегациями, однако "напрашиваться" в партнеры в Кремле не намерены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/660432" frameborder="0"></iframe> Трамп и Путин за рабочим обедом.

ИСТОЧНИК KP.RU