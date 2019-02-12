2019-02-12T12:27:55+03:00
Политика

Песков заявил об отсутствии планов по встрече Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря президента России, в данном вопрос "мяч на стороне" США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд ТрампПрезидент России Владимир Путин и глава США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо планов по организации встречи российского главы Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По словам представителя Кремля, данный вопрос даже не обсуждался. Более того, в этой ситуации "мяч на стороне" Соединенных Штатов.

Песков напомнил, что главы государств должны были встретиться в конце года на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, однако Трамп в последний момент отказался от переговоров, поддавшись давлению на фоне ситуации в Керченском проливе. Других предложений об организации контактов с того момента не поступало.

"Поэтому, в данном случае [Москве] дальше нечего здесь инициировать", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

Сайт kp.ru писал о том, что сама Россия регулярно выражает готовность проведения двусторонних переговоров между делегациями, однако "напрашиваться" в партнеры в Кремле не намерены.

Трамп и Путин за рабочим обедом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ирландская авиакомпания отказалась от использования российских SSJ-100
Стороны конфликта в Йемене договорились о передислокации войск
Срок отключения горячей воды в России могут сократить до трех дней
Два автомобиля были повреждены при падении деревьев в Москве
Spiegel поставил под сомнение мировое лидерство США
ЦБ хочет контролировать трейдеров нефтепродуктов, чтобы избежать скачков цен
Пять человек попали в больницу после стрельбы в Новом Орлеане
Автоэксперты отмечают гонку цен на машины в России
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Швейцарии
Трамп в мае может посетить Японию
Член ЦК КП Китая встретился с главой МИД Германии в Мюнхене
В Сирии задержан боевик, озвучивавший пропагандистские ролики ИГ*
Российские ракетные системы получат "умные взрыватели" нового поколения
Погода в Москве на 18 февраля 2019 года: температура составит -5 градусов
Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете в Солт-Лейк-Сити
Экс-директор ФБР: Трамп из-за Путина не поверил разведке США о ракетах КНДР
Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике
"Авангард" рекомендован на вооружение ВС России
Минстрой не планирует субсидировать ипотеку
Председатель ОБСЕ обеспокоен героизацией Бандеры на Украине
Составлен рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни
Волкер пожаловался на отсутствие у России желания "встретиться и поговорить"
Глава ОБСЕ осудил Киев за отказ пускать на выборы российских наблюдателей
PDVSA опровергла сообщение о блокировке ее счетов в Газпромбанке
Трамп будет отстаивать режим ЧП
ОАЭ купили у России "Корнеты" и "Панцири" на 51,8 миллиона долларов
Мавзолей Ленина закроют на два месяца на профилактику
Саакашвили сдал анализ на “негрузинскую кровь”