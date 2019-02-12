2019-02-12T12:14:34+03:00
Политика

Эксперт назвал заявление Японии о компенсации нелогичным и контрпродуктивным

Вероятно, Токио планирует возобновить разговор об отказе от выплат, который был заведен в конце прошлого года
Ася РОМАНЧУК
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Вопрос относительно Курильских островов еще не решенВопрос относительно Курильских островов еще не решенФото: Михаил ФРОЛОВ
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Курильские острова являются камнем преткновения между Россией и Японией. И хотя территория считается русской, соседи уверены, что могут претендовать на часть островов Курильской гряды.

Недавно глава японского МИД заявил, что подписание мирного договора между сторонами включает в себя решение вопроса военных компенсаций. Что подразумевалось под этими словами не понятно, но не исключено, что в Стране Восходящего солнца снова хотят завести разговор о получении выплат жителям островов, «оккупированных Советским Союзом, а потом Россией».

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН уверен, что это нелогично и контрпродуктивно. Япония наступает второй раз на они и те же грабли.

Эксперт предполагает, что за фразой министра скрывается то, что правительство параллельно мирному договору планирует подписание «дополнительного соглашения о том, что оно отказывается от компенсаций бывшим японским жителям Курильских островов за период, как они говорят, оккупации. Сначала Советским Союзом, а потом Россией». Подобная информация в конце 2018 года появилась в крупнейшей газете Японии и была встречена крайне негативно.

- Россия относится к этой инициативе негативно. О каких компенсациях может идти речь проигравшей стране, которая подписала акт о безоговорочной капитуляции стране-победителю. Тем более, в декларации от 1956 года есть такой пункт, что Россия отказывается от репараций со стороны Японии, и обе стороны отказываются от всяких претензий на уровне государства, организаций и частных лиц. В этом свете поднимать вопрос о компенсациях нелогично и контрпродуктивно, - говорит Валерий Кистанов ИА «НСН».

Сейчас Россия допускает заключение мирного договора только при условии признания Токио итогов Второй мировой войны, и, прежде всего — суверенитета РФ в отношении Южных Курил.

Спецкор "КП" Дарья Асламова пообщалась в Токио с приверженцем идеи японского милитаризма. И поняла, что эти взгляды широко распространены среди тех, кто требует от России возврата Курил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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