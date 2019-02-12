2019-02-12T12:22:51+03:00
Политика

Кремль не получал от США никаких предложений по ДРСМД

В Москве ждут, пока Вашингтон проявит готовность к содержательному разговору
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Кремль не получал никаких предложений от Соединенных Штатов в контексте Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Каких-либо предложений от американцев мы до сих пор не получали. Но, как сказал президент Путин, мы набрались терпения, будем ждать, когда наши партнёры почувствуют готовность к чему-то содержательному", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что в начале феврале 2019 года Вашингтон объявил о приостановке выполнения обязательств в рамках ДРСМД, а на следующий день Москвы приняла ответные меры, объявив о начале создания новых вооружений, которые ранее были запрещены двусторонним соглашением.

Сайт kp.ru писал о том, что американцы объяснили свои действия некими нарушениями со стороны России. Власти РФ в ответ на такое заявление предложили партнерам самим избавиться от оружия, нарушающего условия договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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