National Interest назвал пятерку самых провальных военных проектов США

12 Февр. 12:54 2019-02-12T12:54:10+03:00

Ни одна из представленных американских разработок так и не нашла своего применения Фото: REUTERS

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Американский журнал National Interest назвал пятерку наиболее провальных проектов США по разработке высокотехнологичного вооружения.

Первым в списке оказался самонаводящийся боевой элемент BAT, создание которого началось еще в годы холодной войны. Ожидалось, что одна такая ракета сможет уничтожить целую роту танков, но проект сначала отложили, а в 2003 году вовсе отметили, потратив на него 2,2 млрд долларов.

Дальше в топ-5 идет разведывательно-боевой вертолет RAH-66 Comanche, который презентовали в 1991 году. Проект признали слишком дорогим и через 13 лет работу над ним окончательно свернули. При этом потери бюджета составили 7,9 млрд долларов.

Также провальным оказался проект по созданию 155-миллиметровой самоходной гаубицы Crusader, способной производить до десяти выстрелов в минуту. Она оказалась слишком тяжелой (43 тонны), при том что только боеприпасы весили 36 тонн. Проект свернули в 2002 году. Затраты оцениваются в 2,2 млрд долларов.

Еще около 18,1 млрд долларов ушли "в никуда" из-за провала программы "Боевые системы будущего" (FCS). Ее начали разрабатывать в 2003 году с целью переоснащения армии США, однако вскоре военные поняли, что создание нового вооружения стоит гораздо дороже, чем модернизация старых систем.

Последним же в списке National Interest числится программа GCV (Наземный боевой транспорт), которая стартовала в 2009 году. Главной целью проекта было создание нового современного боевого танка, но в результате получилась огромная машина весом 60 тонн. Она абсолютно не устроила американских военных, и в 2014 году программу прекратили по требованию Конгресса. Потери к тому моменту составили более миллиарда долларов. Всего же на пять проектов было затрачено в общей сложности порядка 30 млрд долларов.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент американцы ведут разработку артиллерийского оружия, называемого "суперпушка", которое сможет стрелять на расстояние более 1600 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU