12 Февр. 12:56 2019-02-12T12:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В России появится новое подразделение «Красных беретов». Они будут относиться к военной полиции и в полномочия сотрудников войдет борьба с браконьерами, досмотр судов, заходящих в гавани и на рейде, поиск и выявление военнослужащих, самовольно оставивших корабль или воинскую часть. Формирование первого подразделения военной полиции уже заканчивается на Камчатке. В дальнейшем аналогичные службы будут сформированы на Северном флоте, на Балтике и Черном море, Каспийской флотилии.

«Красные береты» будут наделены полномочиями задерживать гражданских лиц, которые незаконно проникают в закрытые акватории. Все владельцы частных яхт и рыболовных судов будут проверяться сотрудниками, а в случае нарушения границ запретных объектов – задерживаться. Речь идет о закрытых военными территориях, куда инспекторам Рыбнадзора взор запрещен. Отвлекать на задержание нарушителей целые боевые корабли нецелесообразно, поэтому было принято решение о создании мобильного подразделения.

В арсенале у «Красных беретов» будут быстроходные катера и, конечно же, оружие, на случай оказания сопротивления, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU