Посол РФ оценил работу НАТО в Афганистане

12 Февр. 13:07 2019-02-12T13:07:03+03:00

По словам дипломата, Североатлантический альянс не может выполнить основную задачу по созданию боеспособных силовых структур этой страны

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Миссия Североатлантического альянса «Решительная поддержка» в Афганистане не может справиться со своими основными задачами, в числе которых создание боеспособных афганских силовых структур, которые могли бы самостоятельно защищать страну и обеспечивать порядок там. Такое мнение высказал посол России в Кабуле Александр Мантыцкий

«Полагаем, что натовская миссия «Решительная поддержка» не справляется со своей основной задачей по созданию боеспособных афганских силовых структур», — сказал Мантыкий в интервью «Российской газете».

Посол заявил, что в рамках миссии предоставляется низкое качество подготовки, о чем говорит высокий уровень потерь среди афганских национальных сил безопасности в прошлом году. Он также сообщил, что сильно падает численность армии и полиции из-за дезертирства.

Мантыкий обратил внимание на то, что на сегодняшний день не менее половины территории Афганистана находятся под контролем движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дипломат отметил, что Россия, очень заинтересована в установлении мира в Афганистане. «Афганские события отдаются эхом в соседних государствах, в том числе в странах Центральной Азии, наших близких партнерах» - заявил он. Мантыкий также акцентировал внимание на необходимости взаимодействия стран в регионе. «Ирана, Пакистана, Индии, Китая, центральноазиатских государств и, конечно, Афганистана при подключении основного внешнего донора – США». .

Напомним, как писал kp.ru, в июле прошлого года на саммите глав государств НАТО в Брюсселе приняли решение продлить мандат миссии «Решительная поддержка» и иностранное финансирование афганской армии и сил безопасности до 2020 года и далее. Ежегодно до 2024 года четыре миллиарда долларов будет выделяться на финансирование армии Афганистана. Около одного миллиарда выделят страны НАТО и три миллиарда долларов - США.

ИСТОЧНИК KP.RU