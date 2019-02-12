В МИД с опаской отнеслись к проведению учений США и Украины в Черном море
Министерство иностранных дел России с опаской отнеслось к планам Украины по проведению совместных с американцами военных учений в акватории Черного моря. Такое заявление сделал заместитель главы ведомства Григорий Карасин.
"Идея опасная. Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея", - цитирует ТАСС дипломата.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее внешнеполитическое ведомство Украины анонсировало начало подготовки к совместным украинско-американским учениям Sea Breeze - 2019.
Стоит отметить, что аналогичные маневры уже проводились летом прошлого года. Тогда они организовывались в Одесской и Николаевской областях, а также северо-западной части Черного моря. Было задействовано более 2 тысяч военнослужащих, порядка 30 кораблей и несколько летательных аппаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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