"Ювентус" намерен приобрести Салаха на замену Дибале

12 Февр. 13:52 2019-02-12T13:52:02+03:00

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Ожидается, что стоимость этого летнего трансфера составит 200 миллионов евро. Для сравнения, самым дорогим трансфером «Старой синьоры» в данный момент является трансфер Криштиану Роналду из "Реал Мадрида" (110 миллионов евро), а за Пауло Дибалу туринцы просят 120 миллионов евро.

В "Ливерпуле" Салах играет на позиции центрального нападающего, тогда как Дибалу обычно ставили на правый фланг. Как поведет себя Салах на этой позиции неизвестно, а ведь он рассматривается именно в этом амплуа.

По левому флангу у "Ювентуса" играет Криштиану Роналду, по центру – Марио Манджукич. Они уже сыгрались между собой, и никаких ротаций здесь Максимилиано Аллегри не планирует.

По информации Sky News Arabia, Криштиану Роналду одобряет покупку Салаха, считая, что его присутствие в команде значительно повысит шансы Ювентуса на победу в Лиге чемпионов.

Всего на счету у Мо Салаха в нынешнем сезоне 34 матча за Ливерпуль, в которых он забил 20 мячей и сделал восемь голевых передач.

ИСТОЧНИК KP.RU