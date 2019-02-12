Объем продаж алкоголя в России увеличился почти на 5%

12 Февр. 13:40 2019-02-12T15:24:40+03:00

Продажи пива увеличились в основном из-за проведения в стране ЧМ по футболу Фото: Олег УКЛАДОВ

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Продажи алкоголя на территории России в прошлом году увеличились на 4,6% в денежном выражении по сравнению с 2017 годом. Такие данные предоставила исследовательская компания Nielsen.

Согласно ее информации, объем продаж пива в минувшем году вырос на 7,9%, а другой алкогольной продукции, к которой относятся шампанское, ликер, джин, коньяк, виски, ром, бренди, игристое вино, текила и вермут - на 9,8%. При этом водка стала единственным товаром из данной категории, который продемонстрировал снижение показателя - минус 2,7%.

В Nielsen пояснили, что главной причиной увеличения продаж в целом стало появление различных форматов современной торговли, таких как магазины у дома, и усиление рекламной активности.

"Продажи пива выросли в основном за счет эффекта сезона и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году", - уточнили исследователи.

В целом же, как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, FMCG-сектор (товары повседневного спроса) в 2018 году вырос на 5,9%. При этом объем реализации продовольствия увеличился на 5,5%, табака - на 12,3%, а непродовольственных товаров - на 2,2%.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее министерстве здравоохранения РФ предложили запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Ведомство уже даже приступило к разработке соответствующего законопроекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU