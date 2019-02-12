Госдума одобрила законопроект об устойчивой работе рунета
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об устойчивой работе российского интернета. Такое решение было принято членами нижней палаты парламента во вторник, 12 февраля.
В поддержку документа высказались 334 депутата, против проголосовали 47 человек.
"Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту", - сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Здесь же уточняется, что все изменения, предложенные в ходе обсуждения депутатами, должны быть представлены в течение 30 дней со дня принятия постановления, то есть до 13 марта. После этого состоится второе чтение проекта.
Напомним, что данный закон направлен на защиту рунета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Сайт kp.ru писал о том, что правительство РФ уже пообещало выделить на реализацию проекта около 20 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU