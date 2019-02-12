2019-02-12T14:15:56+03:00
Политика

Лавров: Совбез никогда не примет американский проект резолюции по Венесуэле

По словам главы МИД документ направлен на дестабилизацию в Боливарианской Республики, но и может послужить предлогом прямой военной интервенции в страну [видео]
Елена Гильманова
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Своим проектом резолюции СБ ООН по Венесуэле США желает прикрыть замышляемые провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в этой стране, а своими действиями по отношению к Каракасу Вашингтон потеряли всякий стыд, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве во вторник, 12 февраля.

По словам дипломата, проект США направлен не только на дестабилизацию, но возможно и на интервенцию в Венесуэлу. По его мнению, такого проекта Совбез не примет.

«Американский проект резолюции, который они внесли в Совет безопасности, по сути дела преследует цель прикрыть замышляемые провокации с доставкой гуманитарной помощи как средства дестабилизации обстановки в Венесуэле, а то и получения предлога для прямой военной интервенции. Такого решения Совет безопасности никогда не примет, вы сами понимаете», - сказал Лавров.

Глава МИД также обратил внимание на то, что Москва активно выступает за переговоры в то время, как оппозиция Венесуэле отвергает их, а Вашингтон «потерял всякий стыд» в своих отношениях с Каракасом.

«Мы с самого начала поддержали инициативу Мексики и Уругвая, которые выступили за скорейшее создание условий общенационального диалога с участием всех политических сил Венесуэлы», - сказал Лавров.

«Президент (Венесуэлы Николас) Мадуро сразу же выразил готовность участвовать в таком диалоге, оппозиция отвергла это предложение, видимо, потому что ее ведут американские представители, которые в своих выражениях о том, как надо решать ситуацию в Венесуэле, по-моему, потеряли всякий стыд», - добавил он.

Напомним, что США в своем варианте проекта резолюции по урегулированию ситуации в Венесуэле настаивают на отмене результатов президентских выборов 2018 года и проведении новых выборов. В ответ на американскую версию Россия представила в Совет Безопасности ООН свой вариант проекта, в котором РФ призывает разрешить сложившийся политический кризис в Боливарианской республики мирным путем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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