Госдума приняла поправки к проекту, запрещающему военным пользоваться смартфонами

12 Февр. 14:21 2019-02-12T14:21:57+03:00

Теперь данное правило будет распространяться даже на граждан, призванных на сборы

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Законопроект о запрете на использование смартфонов военными был принят во втором чтении. Во вторник, 12 февраля, Государственная дума одобрила внесение поправок в документ.

Так, согласно изменениям, запрет на распространение и публикацию в интернете данных о себе и сослуживцах будет распространяться не только на действующих военнослужащих, но и на граждан, призванных на военные сборы. Им также нельзя будет распространять информацию, которая раскрывает место несения службы или название части.

Кроме того, среди поправок указывается запрет на использование ряда гаджетов, с помощью которых можно распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет, в частности, о смартфонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах и внешних носителях информации.

"Обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены", - цитирует ТАСС первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.

При этом уточняется, что в быту военные спокойно смогут пользоваться смартфонами.

Сайт kp.ru писал о том, что Минобороны России не раз имело проблемы из-за болтливости ряда военных и их любви к фотографии. Так, некоторые снимки раскрывали тип используемой в части боевой техники и дислокацию баз.

ИСТОЧНИК KP.RU