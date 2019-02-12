Дэниэл Рэдклифф пошутил, что станет Росомахой
Британский актер Дэниэл Рэдклифф пошутил, что сыграет героя комиксов «Марвел» Росомаху, однако в сети слова актера вызвали бурное обсуждение. Многие пользователи предположили, что за шуткой скрыта сенсационная инсайдерская информация, а популярный художник создал специальное изображение Рэдклиффа.
Отвечая на популярные запросы пользователей в поисковых системах Рэдклифф столкнулся с вопросом, исполнит ли он роль Росомахи в экранизации «Марвел». Актер в шутку ответил, что новый фильм начнется с того, как прошлого исполнителя роли Росомахи Хью Джекмана «бросают в стирку», после чего на киноэкране появляется Рэдклифф.
Многие предположили, что за шуткой актер скрыл инсайд, а популярный художник, работающий в Instagram под ником BossLogic опубликовал фанатский арт, в котором показал актера в образе Росомахи.
Дэниел Рэдклифф - британский актёр театра и кино, карьера которого началась с телефильма «Дэвид Копперфилд», однако больше всего он известен как исполнитель роли Гарри Поттера в одноимённых фильмах, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг.
ИСТОЧНИК KP.RU