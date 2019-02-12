Дэниэл Рэдклифф пошутил, что станет Росомахой

12 Февр. 14:40 2019-02-12T14:40:47+03:00

Слова актера о его планах сняться в экранизации «Марвел» вдохновили популярного художника на создание нового арта

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Британский актер Дэниэл Рэдклифф пошутил, что сыграет героя комиксов «Марвел» Росомаху, однако в сети слова актера вызвали бурное обсуждение. Многие пользователи предположили, что за шуткой скрыта сенсационная инсайдерская информация, а популярный художник создал специальное изображение Рэдклиффа.

Отвечая на популярные запросы пользователей в поисковых системах Рэдклифф столкнулся с вопросом, исполнит ли он роль Росомахи в экранизации «Марвел». Актер в шутку ответил, что новый фильм начнется с того, как прошлого исполнителя роли Росомахи Хью Джекмана «бросают в стирку», после чего на киноэкране появляется Рэдклифф.

Многие предположили, что за шуткой актер скрыл инсайд, а популярный художник, работающий в Instagram под ником BossLogic опубликовал фанатский арт, в котором показал актера в образе Росомахи.

bosslogic Daniel Radcliffe

Дэниел Рэдклифф - британский актёр театра и кино, карьера которого началась с телефильма «Дэвид Копперфилд», однако больше всего он известен как исполнитель роли Гарри Поттера в одноимённых фильмах, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг.

ИСТОЧНИК KP.RU