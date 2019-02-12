Москалькова подтвердила, что капитан "Норда" въехал в Крым по паспорту

12 Февр. 14:39 2019-02-12T14:39:09+03:00

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Капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, задержанный на Украине по надуманным обвинениям почти год назад, въехал в Крым на законных основаниях - по паспорту. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"По моим данным, он прошел через границу официально, по паспорту. Остается только порадоваться, что это случилось", - сказала омбудсмен.

Чиновница предположила, что моряка тяготило постоянное затягивание процесса рассмотрение дела и нахождение вдали от семьи, а потому он решил вернуться домой. Что же касается заявлений украинской Госпогранслужбы о том, что гражданин РФ официально не пересекал границу, тот в данном случае Москалькова рекомендовала киевским властям навести порядок в органах. Сама уполномоченная не считает, что Горбенко мог попасть в Крым не по паспорту, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что "Комсомольская правда – Крым" одной из первых побеседовала с капитаном "Норда" после его возвращения. В ходе разговора мужчина рассказал, что ему действительно надоело ждать окончания судебного процесса, к тому же следствие было окончено, а запрет на выезд снят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/691105" frameborder="0"></iframe> Эксклюзив КП.РУ: Капитан "Норда" Владимир Горбенко вернулся в Крым и дал интервью "Комсомольской правде".Анастасия ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU