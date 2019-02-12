2019-02-12T14:51:06+03:00
Общество

Госдума запретила взыскивать долги с социальных выплат

Власти четко прописали механизм, который позволит выделить данную статью доходов в банковской системе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума запретила взыскания с социальных выплатГосдума запретила взыскания с социальных выплатФото: Анастасия НОВИКОВА
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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект "Об исполнительном производстве", который запрещает банкам и судебным приставам списывать долги с выплат социального характера.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, такое правило существовало и раньше, однако механизм был несовершенен. Банки видели счет должника, но не знаки о происхождении поступающих на него средств. Часто получалось так, что приставами блокировались пенсии по потере кормильца, пособия пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и др.

Принятые же к третьему чтению поправки четко прописывают процедуру обозначения соцвыплат в системе. Сайт kp.ru писал о том, что теперь в платежных документах будет указываться код вида дохода – зарплата, пособие или иное. При этом при исполнении запросов приставов банки даже будут предоставлять им доступ к социальным счетам.

"Принятия данного закона ждут люди. Он позволит защитить граждан", - цитирует ТАСС Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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