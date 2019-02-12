Искусственный разум уступил человеку в дебатах

12 Февр. 14:55 2019-02-12T14:55:37+03:00

Искусственный интеллект уступил человеку в дебатах, но это пока... Фото: EAST NEWS

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Пока человечество может спать спокойно – искусственный разум хоть и захватывает все новые сферы деятельности, но окончательно людей вытеснить не сможет. Это было в очередной раз доказано во время открытых дебатов между человеком и компьютером.

Соперником умной, но бездушной машины Project Debater был победитель Всемирного чемпионата по дебатам — 2016 Хариш Натараджан. А тема, которая обсуждалась сторонами, касалась субсидирования дошкольных заведений. Но зрителей больше интересовала вовсе не полемика, а сможет ли машина победит человека.

Разработка подразделения IBM Big Blue все же уступила живому сопернику. Но вполне возможно, только потому, что партнер был очень подкован. Если бы на месте простой человек, исход был бы иной.

Победитель отметил, что искусственный интеллект очень серьезный противник даже для опытных ораторов.

- Что меня действительно поразило, так это потенциальная ценность во взаимодействии IBM Debater с человеком. ИИ мог на лету проверять огромный поток информации, понимая контекст и выдавая аргументы, — цитирует Ридус слова Натараджана.

Ранее разработки в сфере искусственного интеллекта компаний Alibaba Group и Microsoft превзошли человека в тесте на чтение, созданном специалистами Стэнфордского университета.

А вот в сфере обслуживания роботы пока уступают человеку. Руководство гостиницы в японском городе Сасебо в префектуре Нагасаки было вынуждено признать, что заменять людей машинами пока еще слишком рано. Идея создать отель, в котором будут трудиться только роботы потерпела неудачу. Гостиница проработала несколько лет и обслуживанием клиентов занимались 243 машины. Они встречали людей, размещали в номерах, помогали управиться с бытовой техникой и обслуживали номера.

ИСТОЧНИК KP.RU