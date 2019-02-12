12 Февр. 15:12 2019-02-12T15:12:12+03:00

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящее время над документом работают эксперты

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В Кремле не стали комментировать законопроект об устойчивости рунета. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, над этим документом в настоящее время еще работают эксперты.

«В настоящий момент продолжаются экспертные дискуссии, в них участвуют и правительство, и другие эксперты, и парламентарии, поэтому в данный момент я бы не стал что-то говорить от администрации президента», - приводит слова Пескова ТАСС.

Также пресс-секретарь не стал ничего говорить о поправках к проекту, которые мог бы предложить Кремль. По его словам, все будет зависеть от хода дискуссий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 12 февраля, Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе российского интернета. Как отмечалось, документ направлен на защиту рунета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU