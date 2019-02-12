Матвиенко предложила временно приостановить вывоз леса из России

12 Февр. 15:53 2019-02-12T15:53:21+03:00

Как считает спикер Совета Федерации, запрет на экспорт должен действовать до тех пор, пока не будут приняты изменения законодательства в этой отрасли [видео]

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, которая состоялась во вторник, 12 февраля, в верхней палате российского парламента, предложила ввести временное эмбарго на экспорт леса за границу. По ее мнению, такой запрет должен действовать до тех пор, пока не будут приняты изменения законодательства в этой отрасли.

«Может, пока не разберемся, пока не примем жестких государственных мер, остановить на какое-то время вывоз леса за границу?» - сказала политик.

При этом Матвиенко заметила, что в настоящее время из-за недостатков в законодательстве практически вся лесная отрасль России находится в «теневом секторе».

Также спикер Совфеда подчеркнула, что верхняя палата парламента уже направила в правительство свои рекомендации по этому поводу. Как выяснилось, сенаторы считают, что в первую очередь надо провести мониторинг всех договоров аренды лесов.

«Мы считаем необходимым провести мониторинг всех договоров аренды лесов, провести анализ на предмет законности их заключения. Также провести мониторинг того, как эти арендаторы выполняют свои обязательства, занимаются ли они восстановлением леса», - приводит слова Валентины Матвиенко ТАСС.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, еще в июле прошлого года Медведев призывал улучшить лесной надзор. Как тогда заметил премьер, на незаконных вырубках леса наша страна теряет миллиарды рублей.

Кстати, ранее журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную.

РАССЛЕДОВАНИЕ КП

Владимир ВОРСОБИН, Виктор ГУСЕЙНОВ

Кто вырубает русскую тайгу. Часть 1

Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть, действительно ли всю тайгу здесь хищнически выпилили и продали в Поднебесную (подробности)

Кто вырубает русскую тайгу. Часть 2

Сообщение информагентства «Панорама»:

«В Богучанском районе Красноярского края вторым местным языком будет китайский. Как объяснил решение депутатов глава района Иван Ли, «мы очень тесно сотрудничаем с нашими китайскими партнерами. Уже восемь лет мы вместе добываем полезные ископаемые и поставляем в Китай наш лучший русский лес...» (подробности)

Кто вырубает русскую тайгу. Часть 3

Русская тайга - это красная светящаяся в сумерках лава…

Она горит здесь уже неделю. А может, месяц.

Сквозь дым ползет стадо лесовозов. Словно железные жуки тащат тайгу на лесопилки, а та упирается, бедная, визжит сотнями пил (подробности)

Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»

Момент истины - штука всегда неприятная.

Стоишь у механизма, откусывающего деревья, и думаешь - зачем? Ради чего?

Железяка нежно обнимает лапкой сосну, та вздрагивает и вдруг падает. Механизм галантно на лету подхватывает красавицу за талию, вжик-вжик - аккуратное бревно (подробности)

Мы нашли того, кто рубит русский лес. Часть 5 расследования «Комсомолки»

Вы думаете, мы не устали бить в колокол? Думаете, это нам так нравится?

Думаете, мы не хотим найти что-то светлое? Не видим, что в каждом русском таежном городке теплится упрямая надежда, что завтра станет лучше? Что живут там честные, хорошие люди, на которых и держится Сибирь? (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU