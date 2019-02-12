2019-02-12T15:57:21+03:00
Политика

По просьбе США Лавров созвонится с Помпео

По словам главы МИД России, американский госсекретарь хочет ему что-то сообщить по Венесуэле
Елена Гильманова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр иностранных дел России Сергей Лавров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во вторник, 12 февраля, созвониться с госсекретарем США Майклом Помпео. Дипломат не исключил возможность обсуждения ситуации вокруг кризиса в Венесуэле.

Глава МИД сообщил, что в понедельник, 11 февраля, из Госдепартамента США попросили организовать телефонный разговор с американским госсекретарем Майклом Помпео. «Он (разговор) состоится, наверное, Майкл Помпео по Венесуэле тоже хочет мне что-то сообщить», - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник, 12 февраля.

На пресс-конференции министр также выразил сомнение, что Совет Безопасности ООН когда-либо примет проект резолюции США по урегулирования кризиса в Венесуэле. По его словам, американский документ направлен на дестабилизацию ситуации в стране и на прямое вмешательство в ее внутренние дела.

Он также отметил стремление России «создать условий для общенационального диалога с участием всех политических сил страны», однако оппозиция Боливарианской Республики отвергает эту инициативу, «потому что оппозицию ведут американские представители, которые в своих выражениях о том, как надо решать ситуацию, потеряли всякий стыд».

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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