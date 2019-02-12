Лавров рассказал о подготовке встречи глав России и Финляндии

12 Февр. 16:19 2019-02-12T16:19:25+03:00

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В настоящее время готовится очередная встреча президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Тимо Сойни во вторник, 12 февраля.

«Регулярно встречаются наши президенты, готовится их очередной контакт, развиваются связи по линии глав правительств, руководителей министерств, ведомств, между руководителями парламентов», - сказал глава МИД.

Лавров рассказал о достижениях двусторонних отношений Финляндии и России, отметив «уверенный рост» товарооборота в прошлом году более чем на 20% и поддержку продолжения реализации крупных совместных проектов. «В Финляндии при участии Росатома осуществляется строительство атомной электростанции. В свою очередь финский концерн "Фортум" создает в РФ новые энергетические мощности, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии», - добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что стороны «позитивно оценили деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», которая в последний раз собиралась в Санкт-Петербурге осенью прошлого года. Также Лавров сообщил о поддержки «другой межправительственной комиссии по приграничному сотрудничеству», второе заседание которой две стороны запланировали на конец февраля.

Ранее kp.ru писал о том, что в преддверии новогодних праздников главы России и Финляндии по сложившейся традиции поздравили друг друга, подвели итоги сотрудничества двух стран в 2018 году и затронули график предстоящих двусторонних контактов

ИСТОЧНИК KP.RU