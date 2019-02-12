2019-02-12T16:19:25+03:00
Политика

Лавров рассказал о подготовке встречи глав России и Финляндии

Глава МИД также предстоящем заседании межправительственной комиссии по приграничному сотрудничеству
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В настоящее время готовится очередная встреча президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Тимо Сойни во вторник, 12 февраля.

«Регулярно встречаются наши президенты, готовится их очередной контакт, развиваются связи по линии глав правительств, руководителей министерств, ведомств, между руководителями парламентов», - сказал глава МИД.

Лавров рассказал о достижениях двусторонних отношений Финляндии и России, отметив «уверенный рост» товарооборота в прошлом году более чем на 20% и поддержку продолжения реализации крупных совместных проектов. «В Финляндии при участии Росатома осуществляется строительство атомной электростанции. В свою очередь финский концерн "Фортум" создает в РФ новые энергетические мощности, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии», - добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что стороны «позитивно оценили деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», которая в последний раз собиралась в Санкт-Петербурге осенью прошлого года. Также Лавров сообщил о поддержки «другой межправительственной комиссии по приграничному сотрудничеству», второе заседание которой две стороны запланировали на конец февраля.

Ранее kp.ru писал о том, что в преддверии новогодних праздников главы России и Финляндии по сложившейся традиции поздравили друг друга, подвели итоги сотрудничества двух стран в 2018 году и затронули график предстоящих двусторонних контактов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Косачев: образцовая русофобия министра обороны Британии может повредить его ментальному здоровью
Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года
Союз журналистов России прокомментировали блокировку проектов RT в Facebook
Нетаньяху проведет двусторонние встречи вместо саммита V4
19 февраля Луна максимально подойдет к Земле
Лавров: США должны раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии боевиках
Минфин РФ не исключил введение минимальных цен на некрепкий алкоголь
В Совфеде прокомментировали заявление Великобритании о наращивании влияния в Арктике
Песков: Путин и Эрдоган хорошо друг друга понимают
Песков: задержанного основателя Baring Vostok в Кремле знали как последовательного инвестора
Польша отказалась от участия в саммите в Израиле из-за слов о Холокосте
Антироссийские санкции ЕС, введенные из-за инцидента в Керченском проливе, коснутся восьми человек
Подготовка Путина к ежегодному посланию перешла в заключительный этап
Климкин призвал Европу "остановить" Россию
Пять человек погибли при столкновении военных с боевиками в Индии
Арабский Фонд Tawazun получит 36% в российском производителе Aurus
Песков заявил, что страны, желающие сохранить Сирию, должны иметь дело с Асадом
Полиция Амстердама отпустила ранее задержанную журналистку "Новой газеты"
Самый толстый человек в Китае сбросил за полгода более 140 килограммов
Словения может забрать российские SSJ-100 у ирландской авиакомпании
Рубль немного проиграл евро и доллару
Новые санкции ЕС против России будут введены в ближайшие недели
Песков прокомментировал скандал вокруг блокировки проектов RT в Facebook
Россиянина задержали Гаити за участие в преступной группировке
Видео испытания «космического мусорщика» попало в Сеть
Песков: США стали самой непредсказуемой страной и находятся в глубоком кризисе