В Москве стартует кастинг на участие в «Мисс Россия-2019»
Главный национальный конкурс красоты объявил о том, что начинает набор претенденток на корону.
Из кастинга на "Мисс Россия" сделают небольшое шоу. Вести его будет Максим Привалов, а в главных жюри отбора значатся «Мисс Мира-2008» Ксения Сухинова, «Мисс Россия-2006» и бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова, а также «Мисс Россия-2015» и обладательница второго места на «Мисс Мира-2015» София Никитчук.
Побороться за титул «Мисс Россия-2019» могут девушки, которые соответствуют следующим требованиям:
1. Гражданство РФ
2. Рост от 173 см
3. Возраст 18-23 года
4. Не замужем и без детей
5. Отсутствие татуировок
6. Отсутствие эротических фото и видео материалов
7. Без вредных привычек
8. Отсутствие юридической ответственности перед государственными органами
Отбор пройдет в Москве, субботу 16 февраля с 13:00 до 15:00 в торговом центре «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2, м. Выставочная, Деловой центр, в центральном атриуме на втором этаже возле фонтана). С собой нужно иметь туфли на каблуке и раздельный купальник для фотосъемки. Для дефиле перед жюри мы предоставим вам специально подготовленные платья.
ИСТОЧНИК KP.RU