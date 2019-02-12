2019-02-12T16:52:32+03:00
Общество

В Москве стартует кастинг на участие в «Мисс Россия-2019»

Отбирать красавиц будут «Мисс Мира» Ксения Сухинова и экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова
Юлия СТЕПАНОВА
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Отбор пройдет в МосквеОтбор пройдет в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный национальный конкурс красоты объявил о том, что начинает набор претенденток на корону.

Из кастинга на "Мисс Россия" сделают небольшое шоу. Вести его будет Максим Привалов, а в главных жюри отбора значатся «Мисс Мира-2008» Ксения Сухинова, «Мисс Россия-2006» и бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова, а также «Мисс Россия-2015» и обладательница второго места на «Мисс Мира-2015» София Никитчук.

Побороться за титул «Мисс Россия-2019» могут девушки, которые соответствуют следующим требованиям:

1. Гражданство РФ

2. Рост от 173 см

3. Возраст 18-23 года

4. Не замужем и без детей

5. Отсутствие татуировок

6. Отсутствие эротических фото и видео материалов

7. Без вредных привычек

8. Отсутствие юридической ответственности перед государственными органами

Отбор пройдет в Москве, субботу 16 февраля с 13:00 до 15:00 в торговом центре «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2, м. Выставочная, Деловой центр, в центральном атриуме на втором этаже возле фонтана). С собой нужно иметь туфли на каблуке и раздельный купальник для фотосъемки. Для дефиле перед жюри мы предоставим вам специально подготовленные платья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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